Туристический маршрут по БАМу разработают в Иркутской области

Документ подписали представители шести регионов, в том числе и Иркутской области.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году старту строительства БАМа исполняется 100 лет, и задачей туристического проекта станут демонстрация красоты этих мест и привлечение внимания к современному значению магистрали и трудовому подвигу советского народа. Планируется выделить два национальных туристических маршрута — «Западный БАМ» и «Восточный БАМ».
В Иркутской области ветка Байкало-амурской магистрали проходит через населённые Тайшетский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский Братский, Чунский и Нижнеилимский районы. Ожидается, что создание туристического маршрута будет сочетать в себе несколько направлений: природный туризм, промышленный туризм, экологический туризм и культурно-исторический туризм.