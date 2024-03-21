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Туристический маршрут по БАМу разработают в Иркутской области

Комплексный межрегиональный план по развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали «БАМ туристический» подписали на международной выставке туризма и гостеприимства в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Документ подписали представители шести регионов, в том числе и Иркутской области.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году старту строительства БАМа исполняется 100 лет, и задачей туристического проекта станут демонстрация красоты этих мест и привлечение внимания к современному значению магистрали и трудовому подвигу советского народа. Планируется выделить два национальных туристических маршрута — «Западный БАМ» и «Восточный БАМ».

В Иркутской области ветка Байкало-амурской магистрали проходит через населённые Тайшетский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский Братский, Чунский и Нижнеилимский районы. Ожидается, что создание туристического маршрута будет сочетать в себе несколько направлений: природный туризм, промышленный туризм, экологический туризм и культурно-исторический туризм.

туризм и отдых