Туристический маршрут по БАМу разработают в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году старту строительства БАМа исполняется 100 лет, и задачей туристического проекта станут демонстрация красоты этих мест и привлечение внимания к современному значению магистрали и трудовому подвигу советского народа. Планируется выделить два национальных туристических маршрута — «Западный БАМ» и «Восточный БАМ».