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В Хабаровске заменят 9 тепломагистралей за 800 миллионов рублей

В рамках подготовки к минувшей зиме было реконструировано 7 км тепломагистралей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске заменят ещё 9 километров теплосетей к следующему отопительному сезону. Соответствующие планы озвучили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали в мэрии, при подготовке к минувшей зиме в краевой столице провели масштабные ремонтные работы на ТЭЦ, тепловых пунктах, насосных станциях и электросетях.

«Было отремонтировано 7 километров труб на сумму около 700 миллионов рублей. Ещё 28 миллионов ушло на капремонт электросетей, 12 миллионов — на новый котёл на Красной речке», — подвели итоги власти города.

Затраты на подготовку к следующему отопительному сезону будут выше и составят 800 миллионов рублей. На эти средства обновят теплосети на улицах Краснореченской, Гамарника, Тихоокеанской и Ленина.

ЖКХ