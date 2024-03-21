В Хабаровске заменят 9 тепломагистралей за 800 миллионов рублей

В Хабаровске заменят ещё 9 километров теплосетей к следующему отопительному сезону. Соответствующие планы озвучили в пресс-службе городской администрации.
Как рассказали в мэрии, при подготовке к минувшей зиме в краевой столице провели масштабные ремонтные работы на ТЭЦ, тепловых пунктах, насосных станциях и электросетях.
«Было отремонтировано 7 километров труб на сумму около 700 миллионов рублей. Ещё 28 миллионов ушло на капремонт электросетей, 12 миллионов — на новый котёл на Красной речке», — подвели итоги власти города.
Затраты на подготовку к следующему отопительному сезону будут выше и составят 800 миллионов рублей. На эти средства обновят теплосети на улицах Краснореченской, Гамарника, Тихоокеанской и Ленина.