Жителям дома в Нижнем Новгороде вернули более 50 тысяч рублей переплаты за электричество после проверки ГЖИ

«В ходе проведения внеплановой документарной проверки наши специалисты установили, что сотрудники ПАО “ТНС Энерго Нижний Новгород” при начислении размера платы за коммунальную услугу не учитывали факт выявленного несанкционированного подключения к электрическим сетям дома. Ресурсоснабжающая организация не проводила доначисление в отношении самовольно подключенной к электроснабжению квартиры. Не был скорректирован объем потребления электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды. По данному факту ПАО “ТНС Энерго Нижний Новгород” было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Предписание ресурсоснабжающая компания исполнила. Сумма перерасчета составила 50 тысяч 383 рубля в сторону уменьшения платы всем жителям этого дома», — сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Нижегородской области Алена Новикова.