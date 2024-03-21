Строительство трассы «Джубга-Сочи» оценивается в 1,4 трлн рублей. Такую сумму озвучил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Отмечается, что около 600 млрд рублей направят из внебюджетных источников.
«Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет», — сказал Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что строительство трассы «Джубга — Сочи» завершат в 2029 году. Ее протяженность составит 171 километр. А время в пути на Черноморское побережье сократится в четыре раза — до 1,5 часов.