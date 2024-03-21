Строительство трассы «Джубга-Сочи» оценивается в 1,4 трлн рублей

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что строительство трассы «Джубга — Сочи» завершат в 2029 году. Ее протяженность составит 171 километр. А время в пути на Черноморское побережье сократится в четыре раза — до 1,5 часов.