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Еще семь зданий снесут для строительства метро на Сенной

Подрядчик работ еще не определен.

В Нижнем Новгороде для строительства метро до станции «Сенной» потребуется снести еще семь зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «МетроНН».

ГУММиД уже подготовил необходимые документы для выбора подрядчика, который будет вести снос строений в районе площади Сенной и ТЦ «Шоколад». Здания не являются объектами культурного наследия.

В списке четыре дома на улице Горького — 79А, 266, 268, 270 лит. В-1, также дома на улице Большой Печерской, 85Б лит. В, на улице Новосолдатской, 11, на площади Сенной, 15.

В начале 2024 года в районе площади уже снесли 10 аварийных зданий.

строительство
метро