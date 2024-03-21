В Челябинской области не хватает слесарей, электромонтеров, швей

Уровень безработицы в регионе продолжает обновлять исторические максимумы. Сейчас в службе занятости официально зарегистрировано 9.5 тысяч человек, то время как количества имеющихся вакансий больше почти в пять раз. О ситуации на рынке труда рассказал во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
В настоящее время на учете в центрах занятости региона стоят 9,5 тысячи человек. При этом по сравнению с началом года количество безработных снизилось на 8,2% или на 842 человека.
Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров рассказал, что уровень регистрируемой безработицы в регионе 0,53%. И это снова рекорд за всю историю наблюдений. Между тем, сейчас на рынке 45 тысяч вакансий, в то время как в начале года их было чуть больше 49 тысяч. Спикер также отметил, что коэффициент напряженности на рынке труда в Челябинской области очень низкий — 0, 24%.
По словам Александра Шегурова, в службах занятости области делают все, чтобы каждый обратившийся соискатель не был обделен вниманием и получил полный комплекс услуг. В числе прочего безработные имеют возможность получить новую профессию. На начало марта 451 безработный начал переобучение, еще 293 направлены на общественные работы.
Затронули на пресс-конференции и тему дефицита кадров. В Челябинской области есть сферы, где количество имеющихся вакансий превышает количество соискателей. Например, в числе самых востребованных слесарь-ремонтник (664 штуки), электромонтер (501 вакансия), оператор станков с программным управлением (порядка 500 вакансий), швея (330 вакансий).
«Также востребованные профессии у нас — это токарь, контроллер станочных и слесарных работ, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, кузнец-штамповщик, электрогазосварщик и ряд других профессий», — рассказал Александр Шегуров.
Современный рынок труда стал уже рынком соискателей, когда не безработный ищет работу, а уже работодатель «охотится» за кадрами. Дефицит вынуждает компании и предприятия придумывать различные бонусы для привлечения сотрудников. Например, там улучшают существующие корпоративные программы, развивают социальные проекты. Часто работодатель предлагает компенсацию процентов по ипотеке или платы за наем жилья, компенсацию расходов на питание и многое другое.