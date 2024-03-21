В Челябинской области не хватает слесарей, электромонтеров, швей

Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров рассказал, что уровень регистрируемой безработицы в регионе 0,53%. И это снова рекорд за всю историю наблюдений. Между тем, сейчас на рынке 45 тысяч вакансий, в то время как в начале года их было чуть больше 49 тысяч. Спикер также отметил, что коэффициент напряженности на рынке труда в Челябинской области очень низкий — 0, 24%.