За неделю в Пермском крае подешевел бензин АИ-95

По данным статистического ведомства, в Прикамье литр бензина марки АИ-95 стал дешевле на одну копейку. Сейчас он стоит — 55,17 рублей. Цены на остальные марки бензина не изменились. Стоимость АИ-92 обойдется водителям за 50,78 рублей за литр, АИ-98 — за 69,64 рубля за литр, дизельное топливо — за 65,3 рубля.