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За неделю в Пермском крае подешевел бензин АИ-95

Стоимость литра бензина АИ-95 в регионе снизилась на одну копейку.

Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Пермского края остаются на прежнем уровне. За неделю с 11 по 17 марта средняя стоимость бензина на территории региона составила 55,03 рубля. Такие данные приводит Росстат.

По данным статистического ведомства, в Прикамье литр бензина марки АИ-95 стал дешевле на одну копейку. Сейчас он стоит — 55,17 рублей. Цены на остальные марки бензина не изменились. Стоимость АИ-92 обойдется водителям за 50,78 рублей за литр, АИ-98 — за 69,64 рубля за литр, дизельное топливо — за 65,3 рубля.

При этом Прикамье удерживает первое место по уровню цен на нефтепродукты среди регионов Приволжского федерального округа.