Новые Ляды станут более доступны

В рамках приоритетного районного проекта «Удобный транспорт» в микрорайоне Новые Ляды хотят привести в порядок остановки, обустроить наружное освещение на дороге, ведущей от Восточного обхода, а также продлить до микрорайона движение городской электрички.
Также в перспективе еще два приоритетных проекта: «Зеленые маршруты» и «Новолядовский центр». Первый из них предусматривает благоустройство места отдыха у воды на левом берегу Сылвы и продление Новолядовской экологической тропы. А в рамках второго будет обустроен сквер по улице Мира.
— Новые Ляды — развивающаяся территория, рядом расположен кластер «Новый Звездный». Понятно желание жителей обустроить общественные пространства, наладить работу транспорта. Необходимо грамотно использовать имеющиеся природные ресурсы для организации мест отдыха, экотроп. Все это заложено в приоритетных проектах, частично уже предусмотрено финансирование, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.