Новые Ляды станут более доступны

Также в перспективе еще два приоритетных проекта: «Зеленые маршруты» и «Новолядовский центр». Первый из них предусматривает благоустройство места отдыха у воды на левом берегу Сылвы и продление Новолядовской экологической тропы. А в рамках второго будет обустроен сквер по улице Мира.