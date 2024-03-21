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На ул. Суворова в Калининграде разрешили построить две 9-этажки с паркингом

Разрешение действует до 2028 года.

Источник: Новый Калининград

Областные власти выдали разрешение компании ООО «СК “Калининград” на строительство двух девятиэтажек на ул. Суворова. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Жилые дома с паркингом и помещениями общественного назначения разместятся на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150525:21. Разрешение на строительство выдано 24 февраля 2024 года и действует в течение четырёх лет. Общая площадь зданий, согласно документам, должна составить 14,2 и 30,5 тыс. кв. метров.

строительство