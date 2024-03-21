Группа «Аэрофлот» обеспечит полеты из Москвы в восемь городов Дальневосточного федерального округа

На всех дальневосточных направлениях будет традиционно увеличена частота полётов для удовлетворения спроса в период отпусков и каникул. Жители ДФО и льготные категории россиян могут воспользоваться субсидируемыми государством тарифами. Кроме того, Аэрофлот предлагает собственную программу «плоских» тарифов, которая позволяет всем желающим путешествовать в пункты Дальнего Востока по фиксированным тарифам в классе Эконом.