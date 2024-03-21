Группа «Аэрофлот» обеспечит полеты из Москвы в восемь городов Дальневосточного федерального округа

Группа «Аэрофлот» переходит на летнее расписание, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года. Авиакомпании группы будут выполнять прямые рейсы из Москвы в восемь городов Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск.
На всех дальневосточных направлениях будет традиционно увеличена частота полётов для удовлетворения спроса в период отпусков и каникул. Жители ДФО и льготные категории россиян могут воспользоваться субсидируемыми государством тарифами. Кроме того, Аэрофлот предлагает собственную программу «плоских» тарифов, которая позволяет всем желающим путешествовать в пункты Дальнего Востока по фиксированным тарифам в классе Эконом.
Отметим, что в новом сезоне география полётов в целом Аэрофлота и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Из них 149 — внутренние маршруты.
По сравнению с летом 2023 года увеличится частота полётов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань. Впервые с 2016 года Группа «Аэрофлот» предложит в летнем расписании рейсы в Санкт-Петербург из трёх аэропортов Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово.