Группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из Красноярска по 28 направлениям

Отметим, что в новом сезоне география полётов в целом Аэрофлота и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Из них 149 — внутренние маршруты.