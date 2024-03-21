Группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из Красноярска по 28 направлениям

Группа «Аэрофлот» переходит на летнее расписание, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года. В новом сезоне авиакомпании группы предложат полёты из Красноярска по 28 направлениям, из них 19 — внутренние направления.
Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы из Красноярска в Москву (Шереметьево), Бангкок и на Пхукет. Авиакомпания «Россия» будет летать из сибирского хаба по 25 направлениям: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Благовещенск, Челябинск, Магадан, Иркутск, Хабаровск, Мирный, Минеральные Воды, Нерюнгри, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Чита, Владивосток, Якутск, Пекин, Харбин, Астана, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент.
«Победа» будет выполнять рейсы из Красноярска в московский аэропорт Шереметьево.
Отметим, что в новом сезоне география полётов в целом Аэрофлота и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» насчитывает 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Из них 149 — внутренние маршруты.
По сравнению с летом 2023 года увеличится частота полётов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань. Впервые с 2016 года Группа «Аэрофлот» предложит в летнем расписании рейсы в Санкт-Петербург из трёх аэропортов Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово.