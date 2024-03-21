Воронежцев предупредили о новых квитанциях на электроэнергию

Чиновники уточнили, что нормативы сейчас разделены на две категории. Для горожан, которые пользуются газовыми плитами, они равны 1050 кВт*ч в месяц, а для тех, у кого стоят электроплиты — 1200 кВт*ч в месяц. Превышение этих показателей с 1 июля будет стоить уже гораздо дороже, чем раньше.