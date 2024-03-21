Воронежцев предупредили о новых квитанциях на электроэнергию

В региональном министерстве тарифного регулирования предупредили жителей Воронежской области о вероятном изменении внешнего вида квитанций за электроэнергию. В них может появиться графа «Расход с учетом диапазонов потребления».
Впрочем, в министерстве уточнили, что квитанции с новой графой пришлют только тем жильцам, чье месячное потребление электроэнергии превысило средние нормы.
Чиновники уточнили, что нормативы сейчас разделены на две категории. Для горожан, которые пользуются газовыми плитами, они равны 1050 кВт*ч в месяц, а для тех, у кого стоят электроплиты — 1200 кВт*ч в месяц. Превышение этих показателей с 1 июля будет стоить уже гораздо дороже, чем раньше.
Жильцов призывают не забывать, оплачивая квитанции, заполнять показания счетчиков. Делать это нужно с 23 по 25 число каждого месяца. Если об этом забыть, не исключено, что с 1 июля вам придется платить за электричество заметно больше, чем обычно.