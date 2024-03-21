В Красноярске глава МВД предложил построить новую развязку на Предмостной

Руководитель ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил построить двухуровневую развязку на Предмостной площади. Об этом он заявил во время своего доклада на сессии Законодательного собрания региона.
Руководитель главка считает, что актуальной является проблема «несоответствия пропускной способности уличной сети Красноярска потребностям населения». По мнению Речицкого, в городе надо строить больше дорог и расширять уже существующие магистрали. Одна из таких — Предмостная площадь на правобережье.
Во время своего выступления руководитель полиции края затронул и еще транспортную тему — это метро. Речицкий отметил, что необходимо будет возвести у станций перехватывающие парковки. Особенно это касается улицы Высотной.