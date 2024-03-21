В Новосибирской области по нацпроекту отремонтируют путепровод возле Каргата

Из сообщения Минтранса следует, что эстакада проходит над железной дорогой «Омск — Новосибирск». Ввод в эксплуатацию намечен на осень нынешнего года.
Железобетонную конструкцию, обеспечивающую связь районного центра с трассой Р-254 «Иртыш», построили еще в 1992 году.
Следует пояснить, что Мост ни разу капитально не ремонтировали. При обследовании специалисты выявили снижение грузоподъёмности сооружения и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.
Работы выполнят за счёт денег федерального бюджета — по национальному проекту БКД.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в микрорайоне Горский возведут небоскрёб высотой до 56 этажей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске в 2024 году по концессии не построят шесть школ. Читайте также: в Новосибирске объявят новый конкурс, чтобы вернуть маршрутку № 7.
Егор САФРОНОВ.