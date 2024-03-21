В Новосибирской области по нацпроекту отремонтируют путепровод возле Каргата

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в микрорайоне Горский возведут небоскрёб высотой до 56 этажей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске в 2024 году по концессии не построят шесть школ. Читайте также: в Новосибирске объявят новый конкурс, чтобы вернуть маршрутку № 7.