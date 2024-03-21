Еще один доброволец СВО бесплатно получит квартиру в Красноярске. Его еще не выбрали

«Помощь защитникам — это общенациональная задача, поставленная нашим главнокомандующим Владимиром Путиным. 34 красноярских предприятия работают на оборонзаказ, — рассказал мэр Владислав Логинов. — Волонтеры плетут сети, шьют обмундирование, собирают средства для закупки необходимого оборудования. В канун 23 февраля при поддержке коллектива администрации города, рабочей группы Горсовета, занимающейся темой СВО, мы передали гуманитарный груз нашим землякам на приграничной территории. Ведем работу по трудоустройству бойцов, вернувшихся с фронта. Оказываем самое пристальное внимание семьям наших защитников, особенно детям. В новогодние праздники ребятишки защитников получили сладкие подарки и билеты на представления. А предстоящим летом впервые 150 подростков, чьи отцы проходят службу на территории СВО, поедут на Черное море в Краснодарский край. Эта мера поддержки станет уникальной в масштабах страны. Планируем расширять работу в выполнении общенациональной задачи».