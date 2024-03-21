Первый цифровой разъезд с управлением из центра появится на МЖД

«Для формирования разъезда ранее железнодорожники уложили 1,2 тыс. м второго пути и два стрелочных перевода, которые будут подключены к микропроцессорной системе управления перевозками (МПЦ). Это позволит повысить надежность и стабильность перевозок в условиях перспективного роста грузоперевозок на участке Дмитров — Савелово. Развитие инфраструктуры ведется в рамках масштабного проекта по усилению пропускной способности линии Дмитров — Сонково — Мга на подходах к портам Северо-Западного бассейна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также на двух разъездах — в Орудьево и Лебзино, строительство которых находится в завершающей стадии, — цифровая система будет установлена до конца весны.
«Работы по переключению на МПЦ разъезда во Власово будут проводиться в предстоящие выходные с 16:00 23 марта до 4:00 24 марта, когда пассажиропоток минимален. Движение поездов на перегоне будет временно приостанавливаться. В связи с этим несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам», — добавили в пресс-службе.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».