Первый цифровой разъезд с управлением из центра появится на МЖД

«Работы по переключению на МПЦ разъезда во Власово будут проводиться в предстоящие выходные с 16:00 23 марта до 4:00 24 марта, когда пассажиропоток минимален. Движение поездов на перегоне будет временно приостанавливаться. В связи с этим несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам», — добавили в пресс-службе.