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В Красноярске строительство дороги на Пашенном хотят завершить в июле 2024 года

Глава Красноярска пообещал, что выезд из Пашенного в Тихие Зори построят к июлю.

Источник: Комсомольская правда

Строительство дороги из Пашенного в Тихие Зори могут завершить в июле 2024 года. Об этом заявил глава Красноярска Владислав Логинов во время выездного совещания в Свердловском районе, сообщают Gornovosti.

Впрочем, по мнению градоначальника, есть два обстоятельства, которые могут сказаться на сроках. Первое — это документы. Схемы территориального планирования обсуждаются не на уровне города. Второе — опоры ЛЭП. Их надо переносить. Этими вопросами сейчас занимаются соответствующие службы.

Логинов считает, что июль — это ориентировочная дата, к которой развязка должна уже быть готова.