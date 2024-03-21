В Красноярске строительство дороги на Пашенном хотят завершить в июле 2024 года

Впрочем, по мнению градоначальника, есть два обстоятельства, которые могут сказаться на сроках. Первое — это документы. Схемы территориального планирования обсуждаются не на уровне города. Второе — опоры ЛЭП. Их надо переносить. Этими вопросами сейчас занимаются соответствующие службы.