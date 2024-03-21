В Красноярске строительство дороги на Пашенном хотят завершить в июле 2024 года

Строительство дороги из Пашенного в Тихие Зори могут завершить в июле 2024 года. Об этом заявил глава Красноярска Владислав Логинов во время выездного совещания в Свердловском районе, сообщают Gornovosti.
Впрочем, по мнению градоначальника, есть два обстоятельства, которые могут сказаться на сроках. Первое — это документы. Схемы территориального планирования обсуждаются не на уровне города. Второе — опоры ЛЭП. Их надо переносить. Этими вопросами сейчас занимаются соответствующие службы.
Логинов считает, что июль — это ориентировочная дата, к которой развязка должна уже быть готова.