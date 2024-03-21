Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов

«Обеспечено поступление в бюджет республики средств от продажи имущества, закрепленного за “Распорядительной дирекцией Республики Крым” на праве оперативного управления, в том числе национализированного имущества. По итогам проведенной совместной работы в 2023 году в республиканский бюджет поступило более 3 миллиардов 460 миллионов рублей, из которых от реализации национализированного имущества поступило свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей», — сказала руководитель ведомства.