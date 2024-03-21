Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов

«Обеспечено поступление в бюджет республики средств от продажи имущества, закрепленного за “Распорядительной дирекцией Республики Крым” на праве оперативного управления, в том числе национализированного имущества. По итогам проведенной совместной работы в 2023 году в республиканский бюджет поступило более 3 миллиардов 460 миллионов рублей, из которых от реализации национализированного имущества поступило свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей», — сказала руководитель ведомства.
Кулинич также подвела итоги приватизации имущества республики. По ее словам, в 2023 году была запланирована приватизация 22 объектов, входящих в состав казны, акций семи акционерных обществ, доли в уставных капиталах трех обществ с ограниченной ответственностью, а также двух государственных унитарных предприятий путем преобразования в хозяйственные общества. Годовой плановый показатель составлял не менее 100 миллионов рублей.
В прошлом году на торгах реализовали 13 объектов имущества, в том числе 100% акций Феодосийского судомеханического завода, акционерного общества «Двуякорная бухта» и Евпаторийского авиационного ремонтного завода.
«Таким образом, по итогам проведенных мероприятий по приватизации имущества в бюджет Крыма в 2023 году поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей, что превышает плановые показатели на 1,6 миллиарда», — уточнила Кулинич.
Спикер парламента республики Владимир Константинов отметил, что средства от продажи национализированного имущества потратили на реализацию многочисленных социальных программ, реализуемых в регионе.
Он также подчеркнул, что все национализированные в Крыму предприятия на сегодняшний день работают, многие из них — успешно.
Крымский парламент в феврале 2023 года принял решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в РК уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие.
500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.