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Стоимость пересадочного тарифа в казанских трамваях вырастет до 38 рублей

Стоимость пересадочного тарифа в трамваях Казани с апреля вырастет до 38 ₽ вместо нынешних 35 ₽ Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

При оплате данного тарифа пассажиры смогут делать неограниченное количество пересадок на трамвае в одном направлении в течение одного часа.

Кроме того, с апреля увеличится стоимость тарифа «Трамвай 60 минут Пересадочный 10 поездок». Он составит 380 ₽ вместо нынешних 350 ₽

Напомним, с начала 2024 года в Казани стоимость оплаты проезда наличными выросла до 42 ₽, а безналичным расчетом — до 38 ₽

«Ъ-Казань».