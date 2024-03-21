Стоимость пересадочного тарифа в казанских трамваях вырастет до 38 рублей

При оплате данного тарифа пассажиры смогут делать неограниченное количество пересадок на трамвае в одном направлении в течение одного часа.



Кроме того, с апреля увеличится стоимость тарифа «Трамвай 60 минут Пересадочный 10 поездок». Он составит 380 ₽ вместо нынешних 350 ₽



Напомним, с начала 2024 года в Казани стоимость оплаты проезда наличными выросла до 42 ₽, а безналичным расчетом — до 38 ₽



«Ъ-Казань».