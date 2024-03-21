При оплате данного тарифа пассажиры смогут делать неограниченное количество пересадок на трамвае в одном направлении в течение одного часа.
Кроме того, с апреля увеличится стоимость тарифа «Трамвай 60 минут Пересадочный 10 поездок». Он составит 380 ₽ вместо нынешних 350 ₽
Напомним, с начала 2024 года в Казани стоимость оплаты проезда наличными выросла до 42 ₽, а безналичным расчетом — до 38 ₽
«Ъ-Казань».
Стоимость пересадочного тарифа в казанских трамваях вырастет до 38 рублей
Стоимость пересадочного тарифа в трамваях Казани с апреля вырастет до 38 ₽ вместо нынешних 35 ₽ Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
При оплате данного тарифа пассажиры смогут делать неограниченное количество пересадок на трамвае в одном направлении в течение одного часа.