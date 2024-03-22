«Микрон» запустил новые линии по сборке микросхем и выпуску чипов

Как сообщил в беседе с журналистами директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 млрд рублей, а из них 1,08 млрд рублей в виде льготного займа предоставил фонд на приобретение 61 новой установки, включая основное и вспомогательное оборудование, а также их оснастку. По его словам, благодаря запуску новых мощностей, российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий.
Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сообщил журналистам, что благодаря новой линии сборки в пластиковые корпуса станет возможным выпуск более 40 различных изделий для потребительской и общепромышленной электроники, в том числе для применения в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике, аппаратуре для интернета вещей и умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах.
«Производственная мощность линии сборки микросхем в пластиковые корпуса — до 18 млн изделий ежегодно. А мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт “Мир” увеличены в два раза — с 28 млн до 56 млн штук в год. Это позволит обеспечить постоянно растущий спрос и со стороны Национальной системы платежных карт», — добавил замминистра.
Президент группы компаний «Элемент», в которую входит «Микрон», Илья Иванцов, сообщил, что группа работает над увеличением производственных мощностей своих предприятий, созданием на их базе и базе партнеров национальных центров компетенций, а также ведет разработку и запуск в серийное производство перспективных видов продукции, которые позволят реализовать в России ее потенциал в сфере развития микроэлектроники. «Сегодня российская микроэлектронная отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире, демонстрируя двузначные темпы роста год к году. Проекты, которые мы реализуем на заводе “Микрон”, — это часть нашей масштабной инвестиционной программы по обеспечению рынка доступной электронной компонентной базой отечественного производства», — добавил он.
По словам генерального директора «Микрона» Гульнары Хасьяновой, среди первых заказчиков продукции с новых производственных линий — производители в сферах автопрома, радиоэлектронной аппаратуры и интеллектуальных приборов учета.
О Фонде развития промышленности
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и выступает одним из ключевых инструментов реализации промышленной политики. По поручению Минпромторга России госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития.
О «Микроне»
«Микрон» — российский производитель микроэлектроники, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит свыше 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов.