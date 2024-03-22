«Микрон» запустил новые линии по сборке микросхем и выпуску чипов

Президент группы компаний «Элемент», в которую входит «Микрон», Илья Иванцов, сообщил, что группа работает над увеличением производственных мощностей своих предприятий, созданием на их базе и базе партнеров национальных центров компетенций, а также ведет разработку и запуск в серийное производство перспективных видов продукции, которые позволят реализовать в России ее потенциал в сфере развития микроэлектроники. «Сегодня российская микроэлектронная отрасль является одной из самых быстрорастущих в мире, демонстрируя двузначные темпы роста год к году. Проекты, которые мы реализуем на заводе “Микрон”, — это часть нашей масштабной инвестиционной программы по обеспечению рынка доступной электронной компонентной базой отечественного производства», — добавил он.