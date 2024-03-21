В Уфе открыли «Восточный выезд» из города на федеральную трассу М-5 «Урал»

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, благодаря которому доехать из Уфы до трассы М-5 «Урал» можно будет за 10 минут. До начала церемонии запуска движения по Восточному выезду генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов доложил Главе Башкортостана Радию Хабирову о готовности объекта к открытию.
Восточный выезд представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Общая протяженность составляет 13,9 км. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 120 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.
«Сегодня с уверенностью можно сказать, что для нашей республики, нашей столицы, для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами вводим в строй один из самых долгих объектов, который мы строили всей республикой. Это один из самых дорогих инфраструктурных проектов за последние десятилетия и, конечно, очень ожидаемый.
Я сегодня хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом событии. В первую очередь руководителей, инженеров, строителей, которые в далекие 90-е годы приняли решение начать строить этот объект. Еще, может, до конца не понимая всей сложности его финансовой капиталоемкости. За это огромное спасибо!
Сегодня я хочу поблагодарить всех наших партнеров. Партнеров и управленческую команду нашей республики, нашего концессионера — компанию “ЛиМак”, банк ВТБ. И, конечно, мы благодарим нашего Президента. Без его решения не было бы такого мощного федерального гранта и федерального финансирования.
Конечно, мы благодарим всех строителей, инженерный и технический персонал, всех сотрудников.
Для Уфы мосты имеют стратегически важное значение во всех смыслах. И вот мы сегодня его открываем. Но на этом история не заканчивается. Мы сегодня открываем выезд на М-5. Но чтобы завершить этот объект, нам нужно соединить его с М-7. И там впереди предстоит большая работа, которая уже ведется, уже осуществляется снос определенный и проектирование. Поздравляю жителей нашей республики и уфимцев. В добрый путь!» — сказал Радий Хабиров на церемонии открытия и вручил государственные награды республики.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в строй уникального объекта и поблагодарил строителей за их работу.
«Создание транспортного коридора, организация нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 начинались в 1992 году. Это был один из долгостроев, который благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, системной работе Правительства страны вместе с республикой нам удалось претворить это решение в жизнь, — отметил Марат Хуснуллин.
— Восточный выезд — это уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России. Он кажет существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. Хочу сказать спасибо вашей управленческой команде, Радий Фаритович, за высокие темпы строительства жилья. Уфа является одним из лидеров в этом направлении. И новая дорога позволит поддерживать эти высокие темпы развития города. Восточный выезд снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность всей республики».
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал разрешение на открытие «Восточного выезда» и запуск движения транспорта. После этого первые колонны автомобилей начали движение по тоннелю.
Глава республики после того, как проехал по Восточному выезду, осмотрел пункт взимания платы и диспетчерскую.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова, до 1 апреля будет тестовый режим проезда по дороге и до этого времени оплата не будет взиматься.
С 1 апреля плата за проезд ночью будет стоить 20 рублей с легковых автомобилей, а с 06.00 утра — 100 рублей. Общественный транспорт, машины спецслужб, почты и школьные автобусы будут проезжать по выезду бесплатно.
«Мы анализировали, это вполне доступно, вполне конкурентно, потому что на других многих объектах, которые строились по концессии, там плата существенно выше. Мы будем смотреть, как это работает», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».
Глава республики во время общения с журналистами отметил, что для Уфы, для жителей республики Восточный выезд создаст дополнительный комфорт.
«Он будет способствовать более комфортному, быстрому проезду. Важно, что эти 14 км дорог, волей-неволей тянут за собой жилищное строительство. Поэтому сейчас, по сути, начинается эра жилищного строительства в Зауфимье. Мы уже работаем над подведением инженерной инфраструктуры. Градостроительный потенциал здесь где-то 5−6 миллионов квадратных метров. Это порядка 20 тысяч человек, которые вполне могут здесь комфортно проживать», — сказал Радий Хабиров.
Справка
«Восточный выезд» — крупнейший инфраструктурный проект Башкортостана и ПФО, реализуемый в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между Правительством Республики Башкортостан (концедент) и ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер) — входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг».
Объект построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».