В Уфе открыли «Восточный выезд» из города на федеральную трассу М-5 «Урал»

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что для нашей республики, нашей столицы, для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами вводим в строй один из самых долгих объектов, который мы строили всей республикой. Это один из самых дорогих инфраструктурных проектов за последние десятилетия и, конечно, очень ожидаемый.



Я сегодня хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом событии. В первую очередь руководителей, инженеров, строителей, которые в далекие 90-е годы приняли решение начать строить этот объект. Еще, может, до конца не понимая всей сложности его финансовой капиталоемкости. За это огромное спасибо!



Сегодня я хочу поблагодарить всех наших партнеров. Партнеров и управленческую команду нашей республики, нашего концессионера — компанию “ЛиМак”, банк ВТБ. И, конечно, мы благодарим нашего Президента. Без его решения не было бы такого мощного федерального гранта и федерального финансирования.



Конечно, мы благодарим всех строителей, инженерный и технический персонал, всех сотрудников.

Для Уфы мосты имеют стратегически важное значение во всех смыслах. И вот мы сегодня его открываем. Но на этом история не заканчивается. Мы сегодня открываем выезд на М-5. Но чтобы завершить этот объект, нам нужно соединить его с М-7. И там впереди предстоит большая работа, которая уже ведется, уже осуществляется снос определенный и проектирование. Поздравляю жителей нашей республики и уфимцев. В добрый путь!» — сказал Радий Хабиров на церемонии открытия и вручил государственные награды республики.