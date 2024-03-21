Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму

«До 50 тысяч рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала — до 30 тыс. рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала — 13 тыс. рублей», — приводятся данные на сайте правительства.