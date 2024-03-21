Автомобили подорожают в Беларуси из-за повышения утильсбора

Это что касается рынка официальных продаж. Однако большой объем машин импортируется в республику физическими лицами, а также различными автохаусами. Многие из них ввозят автомобили из-за пределов Таможенного союза. И если для физических лиц ставка утильсбора не поменялась, то для компаний она выросла так же, как и в случае с официальными поставщиками.