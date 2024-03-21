Автомобили подорожают в Беларуси из-за повышения утильсбора

Правительство Беларуси накануне определило новые размеры утильсбора, который оплачивается при ввозе транспортного средства в республику из-за границы. Если коротко: для физических лиц ничего не меняется, для юрлиц — то есть для дилеров-импортеров и прочих субъектов хозяйствования — ставки выросли в два-три раза.
Планируется, что они заработают с 31 марта 2024 года.
По мнению экспертов, повышение цен в любом случае затронет конечных потребителей — простых белорусских автомобилистов. Подробнее о том, какие машины подорожают вследствие увеличения утильсбора, Sputnik поговорил с председателем правления Автомобильной ассоциации «БАА» Сергеем Вариводой.
Белорусский автопром может спать спокойно
Все продаваемые в Беларуси автомобили можно разделить на три группы. Первая — она же самая масштабная — это отечественные машины Geely и BelGee, которые производятся на заводе «БелДЖИ». В прошлом году 72% рынка занимали именно эти автомобили. Естественно, повышение ставок утильсбора на них никак не влияет.
Вторая категория — легковушки, импортируемые из стран ЕАЭС, в первую очередь из России и немного из Казахстана. Для них ставка утильсбора остается на прежнем уровне — 544,5 рублей за автомобили до трех лет и 816,7 рублей за машины, с момента выпуска которых прошло более трех лет.
И третья группа — автомобили из Китая и других стран, находящихся за пределами Таможенного союза. По итогам прошлого года этот сегмент занимал порядка 20−25% общего объема дилерских продаж.
«Для импортеров, безусловно, произойдет прямой рост издержек и соответственно цен на реализуемые автомобили», — отмечает Варивода.
Это что касается рынка официальных продаж. Однако большой объем машин импортируется в республику физическими лицами, а также различными автохаусами. Многие из них ввозят автомобили из-за пределов Таможенного союза. И если для физических лиц ставка утильсбора не поменялась, то для компаний она выросла так же, как и в случае с официальными поставщиками.
Электрокары и гибриды
Эксперт обращает внимание на то, что правительство определило низкие ставки утильсбора для электромобилей и последовательных гибридов. Последние и вовсе приравняли к «электричкам».
«Что же касается иных гибридов — подзаряжаемых, параллельных и так далее — то здесь ставки будут плясать. Льготы сохраняются только при ввозе из России. Если из Китая — а таких на рынок поступает сегодня много — то ставки по таким гибридам выросли, как и для автомобилей с ДВС», — поясняет председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации.
Пикапы
Сергей Варивода говорит об еще одном важном сегменте рынка — категории транспортных средств N. К ней относятся грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт, в том числе популярные у рыбаков, охотников, фермеров и многих организаций пикапы (N1).
«Такие автомобили в стране не производятся, и причины такого решения правительства (повышение ставок утильсбора в отношении этой категории — Sputnik) не совсем понятны», — подчеркивает собеседник.
Единственным пикапом, который белорусы дешево смогут привезти в страну, это УАЗ.
Защитить отечественный рынок
По его словам, утилизационный сбор — мера хоть и экологическая, но в некоторой степени является заградительной пошлиной, которая призвана защитить интересы национального автопрома.
«Чтобы развивались такие предприятия, как “БелДЖИ”, а рынок не заваливали китайскими автомобилями, которые ввозятся в режиме чистого импорта», — добавляет Варивода.
Что будет с ценами?
Повышение цен за счет ставок утильсбора рано или поздно будет включено в розничную стоимость, считает председатель правления БАА. Однако этот процесс может занять какое-то время — два-три месяца.
«Рано или поздно любые затраты в полном объеме включаются в цену. В конечном итоге за все заплатит потребитель», — констатирует он.
Вместе с тем, нужно понимать, что автомобильный рынок имеет много игроков, каналов ввоза, схем поставки — все взаимосвязано. И когда кто-то из участников этого большого процесса поднимает цены — в данном случае их поднимут импортеры, поставляющие автомобили из-за пределов Таможенного союза — безусловно, у всех остальных (в том числе у отечественного автопроизводителя) возникает искушение тоже задрать ценник. Несмотря на то, что их затраты не выросли.
«В сухом остатке повышение цен в одном из сегментов с высокой долей вероятности приведет к повышению цен и на других сегментах. То есть в целом на всем рынке легковых автомобилей», — резюмирует Сергей Варивода.