В Калининградскую область поступила тестовая партия белорусского цемента в мягких контейнерах. Новая упаковка позволит увеличить объёмы поставляемого товара. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Партию цемента привезли в мягких многооборотных контейнерах МК-14−10. Они вмещают от 10 до 14 тонн груза. Такую тару легче перемещать, а срок хранения стройматериала в ней на открытых площадках продлевается до трёх месяцев.
В правительстве отмечают, что это гораздо выгоднее перевозки биг-бэгами, которые имеют меньший объём — всего одну тонну, а также более сложный способ погрузки и растаривания.
Новая упаковка позволит увеличить объёмы поставляемого товара. Мягкие многооборотные контейнеры достаточно практичны, их можно повторно использовать до 10−12 раз. Более того, эта тара позволяет за восемь-десять минут пересыпать десять тонн в цементовоз, то есть на погрузку одной машины уходит около 20 минут. Будем рекомендовать нашим потребителям цемента наряду с биг-бэгами рассмотреть возможность использования данного способа доставки, — рассказал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
В январе стало известно, что «Белорусская цементная компания» начинает поставки в Калининградскую область в мягких контейнерах. Пилотный проект запустили совместно с региональным правительством для увеличения объёмов и снижения стоимости транспортировки цемента.
Новые способы доставки используют в связи с тем, что Литва с 2022 года ограничила сухопутные перевозки с помощью квот, а также в одностороннем порядке повысила тариф на ж/д транзит в Калининград. Кроме цемента ограничения затронули и другие стройматериалы — дерево, металлы и так далее.