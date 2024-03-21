В Калининградскую область поступила тестовая партия белорусского цемента в мягких контейнерах

Новая упаковка позволит увеличить объёмы поставляемого товара. Мягкие многооборотные контейнеры достаточно практичны, их можно повторно использовать до 10−12 раз. Более того, эта тара позволяет за восемь-десять минут пересыпать десять тонн в цементовоз, то есть на погрузку одной машины уходит около 20 минут. Будем рекомендовать нашим потребителям цемента наряду с биг-бэгами рассмотреть возможность использования данного способа доставки, — рассказал вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.