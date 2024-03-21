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Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области

ФТС: Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — говорится в публикации.

Перед автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.

Как подчеркнули в пресс-службе калининградской таможни, с российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме. Отставание от зарезервированного времени — 333 часа.

В литовской таможне сообщали, что автомобили с российскими номерами должны до 11 марта либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. В противном случае транспортные средства могут конфисковать. Отмечалось, что машины, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно, — исключение из этих ограничений, они могут находиться в республике в течение 24 часов.

таможня