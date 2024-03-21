У горы Иремель в Башкирии построят круглогодичный туристический комплекс

Ранее предпринимательница получила федеральный грант на создание модульных кемпингов. На субсидию в размере 4,7 млн рублей Василя Хызырова закупила шесть гостевых домов, банный комплекс, заказала строительные материалы, оборудование для обустройства водоснабжения и водоотведения. Однако, как сообщила инвестор, для дальнейшей работы необходимо оформить документы на землю.