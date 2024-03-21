У горы Иремель в Башкирии построят круглогодичный туристический комплекс

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Площадь участка — 10 тысяч квадратных метров.
Как уточняется в документе, земельный участок в аренду предоставляется инвестору «для реализации масштабного инвестиционного проекта “Организация зоны отдыха в виде кемпингов “Идель Баши” у горы Иремель в Белорецком районе Республики Башкортостан”».
Министерству земельных и имущественных отношений РБ поручено заключить договор аренды земельного участка с ООО «Эколаб-Урал».
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания, 19 марта 2024 года.
Как сообщал Башинформ, в декабре прошлого года на очередном «Инвестчасе» с участием Главы Башкирии с инициативой создания круглогодичного туристического комплекса «Идель Баши» («Иҙел башы») у горы Иремель в Белорецком районе вышла генеральный директор компании «Эколаб-Урал» Василя Хызырова.
Ранее предпринимательница получила федеральный грант на создание модульных кемпингов. На субсидию в размере 4,7 млн рублей Василя Хызырова закупила шесть гостевых домов, банный комплекс, заказала строительные материалы, оборудование для обустройства водоснабжения и водоотведения. Однако, как сообщила инвестор, для дальнейшей работы необходимо оформить документы на землю.
Василя Хызырова также сообщила, что общий объём инвестиций в создание кемпинга составит 48,4 млн рублей. Строительство будут вести поэтапно до 2025 года. Первую очередь планируют открыть в мае 2024 года.
Проекту присвоили статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Также инвестор получит в аренду земельный участок возле села Николаевка Белорецкого района, а муниципалитет окажет содействие в оформлении необходимых документов.