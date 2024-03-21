Названы зарплаты руководителей омских детских оздоровительных лагерей

Директор ДОЛ «Дружные ребята» в среднем получал 140 тысяч рублей в месяц. С июля 2023 года лагерь возглавляет Сергей Метелёв, а до этого во главе был Евгений Домбровский, доход которого составлял 104 тысячи рублей.