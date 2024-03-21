Названы зарплаты руководителей омских детских оздоровительных лагерей

Стало известно, сколько зарабатывали руководители детских оздоровительных лагерей в 2023 году. Информацию опубликовали на сайте мэрии.
Директор ДОЛ «Дружные ребята» в среднем получал 140 тысяч рублей в месяц. С июля 2023 года лагерь возглавляет Сергей Метелёв, а до этого во главе был Евгений Домбровский, доход которого составлял 104 тысячи рублей.
Руководитель ДОЛ «Лесная поляна» зарабатывал 97 тысяч рублей. Сначала лагерем руководил Станислав Петровский, а с февраля 2023 года этот пост занимает Дмитрий Емельянов.
Директору ДОЛ «Юбилейный» в среднем платят 82 тысячи рублей. До февраля организацией управлял Георгий Демин, а сейчас — Ольга Акишкина. Директор ДОЛ им. Ю. А. Гагарина Ольга Меркулова получает 77 тысяч рублей.
Руководитель ДОЛ «Иртышские зори» зарабатывает 65 тысяч рублей в месяц. Сейчас лагерем руководит Олег Ассенгеймер, а до 20 июля 2023 года директором был Дмитрий Доруга. При этом зарплата заместителя даже выше — 74 тысячи рублей.