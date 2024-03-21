Мэрия Новосибирска нашла инвесторов на 3 комфортные остановки в городе

Так, конкурсы на право заключения инвестиционного договора по созданию и размещению остановочных навесов выиграли 2 организации. ООО «НИЛ» установит на остановке «Кафе “Лада” в районе Бориса Богаткова, 266/4 в Дзержинском районе. Кроме этого, 2 навеса планируют разместить по адресам, которые укажут в инвестиционном договоре. Известно, что они должны иметь USB-разъемы и WI-FI.