На свои подъемные

В правительстве рассчитывают завершить установку новых лифтов в многоквартирных домах в сжатые сроки к ноябрю. Поставщика АО «Щербинский лифтостроительный завод» обязали открыть в Нижнем Новгороде сервисный центр для оперативного гарантийного ремонта, чтобы жителям не пришлось долго ходить пешком в случае поломок. Однако после замены лифтов в прошлом году ремонта требуют свыше тысячи подъездов, а качество работ везде разное, отметили в заксобрании Нижегородской области. Депутаты комитета по ЖКХ сообщили, что в некоторых домах работы вообще не велись, и пообещали организовать проверки вместе с фондом капремонта МКД, Госжилинспекцией и чиновниками.



Комитет заксобрания Нижегородской области по ЖКХ ознакомился с промежуточными итогами крупнейшей в регионе госпрограммы по замене лифтового оборудования. В программу включено в общей сложности 10,6 тыс. лифтов, из которых 6,5 тыс. расположены в многоквартирных домах, платятящих взносы на счета регионального оператора капремонта. Еще 3,5 тыс. лифтов находятся в домах со спецсчетами. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Михаил Куренков, рассказал, что на первом этапе в 2015—2022 годах областной фонд капремонта заменил 2,4 тыс. лифтов в 784 многоквартирных домах (190,2 тыс. жителей). Стоимость этих работ составила 4,7 млрд руб. Однако к 2023 году замены потребовали еще столько же лифтов: истек 25-летний срок их нормативной эксплуатации и эти подъемники перестали отвечать требованиям безопасности техрегламента Таможенного союза. Поэтому губернатор Глеб Никитин распорядился заменить устаревшие лифты, включив эти работы в госпрограмму «Обеспечение жителей Нижегородской области качественными жилищными коммунальными услугами».



В феврале 2023 года Нижегородский фонд капремонта МКД разыграл конкурс на поставку лифтов, который выиграло АО «Щербинский лифтостроительный завод». С победителем заключили контракт на замену лифтов общей стоимостью уже 8,7 млрд руб. По условиям контракта подрядчик должен заменить почти 2,4 тыс. лифтов в 709 многоквартирных домах (186,8 тыс. жителей) к 2025 году. При этом регион договорился с подрядчиком о предоставлении рассрочки по оплате до конца 2030 года.



За девять месяцев прошлого года подрядчики заменили 826 лифтов в 254 многокрвартирных домах и в этом году должны увеличить объемы до 1,5 тыс. единиц. «Естественно, мы ставим перед собой задачу не уходить в декабрь и к ноябрю закончить работы», — подчеркнул господин Куренков. Гендиректор регионального фонда капремонта Дмитрий Гнатюк заверил, что замена лифтов «поставлена на должный контроль»: «Ежедневно проводим совещания с подрядчиками, субподрядчиками, муниципальными чиновниками, управляющими компаниями. Оперативно реагируем на жалобы и решаем вопросы».



Однако после замены лифтов необходимо ремонтировать подъезды за счет собственников жилья. В частности, после прошлогодней кампании ремонта требуют 709 подъездов, плановый срок составляет четыре месяца до конца апреля.