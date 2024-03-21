На свои подъемные

В правительстве рассчитывают завершить установку новых лифтов в многоквартирных домах в сжатые сроки к ноябрю. Поставщика АО «Щербинский лифтостроительный завод» обязали открыть в Нижнем Новгороде сервисный центр для оперативного гарантийного ремонта, чтобы жителям не пришлось долго ходить пешком в случае поломок. Однако после замены лифтов в прошлом году ремонта требуют свыше тысячи подъездов, а качество работ везде разное, отметили в заксобрании Нижегородской области. Депутаты комитета по ЖКХ сообщили, что в некоторых домах работы вообще не велись, и пообещали организовать проверки вместе с фондом капремонта МКД, Госжилинспекцией и чиновниками.
Комитет заксобрания Нижегородской области по ЖКХ ознакомился с промежуточными итогами крупнейшей в регионе госпрограммы по замене лифтового оборудования. В программу включено в общей сложности 10,6 тыс. лифтов, из которых 6,5 тыс. расположены в многоквартирных домах, платятящих взносы на счета регионального оператора капремонта. Еще 3,5 тыс. лифтов находятся в домах со спецсчетами. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Михаил Куренков, рассказал, что на первом этапе в 2015—2022 годах областной фонд капремонта заменил 2,4 тыс. лифтов в 784 многоквартирных домах (190,2 тыс. жителей). Стоимость этих работ составила 4,7 млрд руб. Однако к 2023 году замены потребовали еще столько же лифтов: истек 25-летний срок их нормативной эксплуатации и эти подъемники перестали отвечать требованиям безопасности техрегламента Таможенного союза. Поэтому губернатор Глеб Никитин распорядился заменить устаревшие лифты, включив эти работы в госпрограмму «Обеспечение жителей Нижегородской области качественными жилищными коммунальными услугами».
В феврале 2023 года Нижегородский фонд капремонта МКД разыграл конкурс на поставку лифтов, который выиграло АО «Щербинский лифтостроительный завод». С победителем заключили контракт на замену лифтов общей стоимостью уже 8,7 млрд руб. По условиям контракта подрядчик должен заменить почти 2,4 тыс. лифтов в 709 многоквартирных домах (186,8 тыс. жителей) к 2025 году. При этом регион договорился с подрядчиком о предоставлении рассрочки по оплате до конца 2030 года.
За девять месяцев прошлого года подрядчики заменили 826 лифтов в 254 многокрвартирных домах и в этом году должны увеличить объемы до 1,5 тыс. единиц. «Естественно, мы ставим перед собой задачу не уходить в декабрь и к ноябрю закончить работы», — подчеркнул господин Куренков. Гендиректор регионального фонда капремонта Дмитрий Гнатюк заверил, что замена лифтов «поставлена на должный контроль»: «Ежедневно проводим совещания с подрядчиками, субподрядчиками, муниципальными чиновниками, управляющими компаниями. Оперативно реагируем на жалобы и решаем вопросы».
Однако после замены лифтов необходимо ремонтировать подъезды за счет собственников жилья. В частности, после прошлогодней кампании ремонта требуют 709 подъездов, плановый срок составляет четыре месяца до конца апреля.
«Естественно, никто не обязывает управляющую компанию делать ремонты в подъездах, если они находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщил Михаил Куренков. По его подсчетам, до конца года предстоит отремонтировать еще 943 подъезда, но решения об этом должны принимать собственники квартир на общих собраниях.
Депутаты комитета по ЖКХ отметили, что в некоторых домах обещанные ремонты вообще не ведутся, а качество работ оставляет желать лучшего, особенно в малых городах области. «Подход очень разный и в качестве, и в наборе тех работ, которые необходимо выполнить, и даже в обязательности этих работ», — отметил председатель комитета Владимир Беспалов.
Михаил Куренков ответил, что у каждого дома свой бюджет капремонта: «Один дом может позволить себе сделать ремонт на 600 тыс. руб., а другой — на 300 тыс. Мы просто задали ориентир, что и как должно выполняться. Есть определенные стандарты, но где-то краска попроще, где-то светильники подешевле».
Председатель фракции СРЗП Татьяна Гриневич добавила, что общие собрания собственников жилья часто носят формальный характер, поэтому домоуправляющие компании по большей части самостоятельно решают вопросы с ремонтом. Депутат Евгений Зудилин добавил, что ДУКи ремонтируют подъезды по своему графику: «Деньги есть — они делают, поскольку им это выгодно. Невыгодно — не делают».
Кроме того, по словам председателя комитета, нижегородцы жаловались и в процессе замены лифтов. В одном из домов, пока заказчик спорил с подрядчиком о качестве выполненных работ и гарантийных обязательствах, новые лифты простаивали, и жильцы ими пользоваться не могли. Михаил Куренков ответил, что власти перестроили работу с Щербинским лифтовым заводом, обязав его открыть в Нижнем Новгороде сервисный центр для оперативной доставки запчастей.
«По итогам прошлого года мы решили, что нас не устраивает прежний подход поставщика. Теперь они сначала меняют вышедшее из строя оборудование, и только потом мы разбираемся, гарантийный ли это был случай», — добавил Дмитрий Гнатюк.
Тем не менее, депутаты решили устроить в мае выборочные проверки, чтобы оценить, как в домах Нижнего Новгорода идет замена лифтов и ремонты подъездов.
Владимир Зубарев.