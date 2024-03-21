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Под Волгоградом выставили на продажу турбазу с видом на Мамаев курган

В хуторе Бобры продают готовый бизнес. За несколько коттеджей с красивым видом просят 52 млн рублей.

Источник: Волгоградская правда

На сайте с бесплатными объявлениями пользователи заметили предложение о продаже туристической базы на левом берегу Волги. Потенциальный хозяин коттеджей сможет любоваться видом на Мамаев курган и центральный стадион.

В объявлении также указано, что дорога от места отдыха до центра города займет 10−15 мин через мост и хутор Бобры. С турбазы можно выйти на пляж, рядом также расположены сосновый бор и озеро Денежное.

На территории самой базы есть баня, бассейн, домики для размещения от 2 до 8 человек, беседки, номера, бар и магазин. За весь комплекс просят 52 млн рублей.

туризм и отдых