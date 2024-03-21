Из Волгограда в Турцию самолеты начнут летать чаще

Как уточняют в пресс-службе авиаперевозчика, в новом сезоне их самолеты будут осуществлять полеты в Анталью из 6-ти городов России, в том числе из Волгограда. А еще из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Владикавказа, Ставрополя и Махачкалы.