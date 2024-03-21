Из Волгограда в Турцию самолеты начнут летать чаще

Скоро в расписании волгоградского аэропорта добавятся рейсы в Анталью. В апреле на турецкие курорты из «Гумрака» начнет летать «Победа». «Аэрофлот» анонсировал переход на летнее расписание, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года.
Как уточняют в пресс-службе авиаперевозчика, в новом сезоне их самолеты будут осуществлять полеты в Анталью из 6-ти городов России, в том числе из Волгограда. А еще из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Владикавказа, Ставрополя и Махачкалы.
На летнее расписание переходят и рейсы из Волгограда в Сочи. Цена билетов начинается от 6192 рублей. Также «Победа» продолжит полеты из Волгограда в Стамбул.
Напомним, что в Турцию из Волгограда можно будет улететь также чартерными рейсами. С 28 апреля полетную программу из «Гумрака» в Анталью открывает авиакомпания SouthWind Airlines совместно с туроператором PEGAS Touristik.