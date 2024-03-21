Летом в Омске запустят автобусы-полуэкспрессы

Инициатором обсуждения стал Дмитрия Сахань — именно он предложил департаменту запустить автобусы, которые будут пропускать часть остановок и за счёт этого быстрее довезут омичей до нужной точки. Мэрия организовала тестовую поездку по такому маршруту — и пришла к выводу, что выигрыш во времени составляет всего несколько минут. Перед заседанием комитета провели второй тестовый запуск, по маршруту от Драмтеатра до Бархатовой, и… снова сэкономили всего 7 минут.