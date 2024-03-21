Летом в Омске запустят автобусы-полуэкспрессы

На сегодняшнем заседании комитета по транспорту в Горсовете депутаты обсудили новый тип автобусов — Полуэкспрессы. Точнее, как уточнил глава дептранса Вадим Кормилец, сама идея — старая и использовалась ещё в Советском Союзе. Однако сейчас, возможно, пришло время её возродить.
Инициатором обсуждения стал Дмитрия Сахань — именно он предложил департаменту запустить автобусы, которые будут пропускать часть остановок и за счёт этого быстрее довезут омичей до нужной точки. Мэрия организовала тестовую поездку по такому маршруту — и пришла к выводу, что выигрыш во времени составляет всего несколько минут. Перед заседанием комитета провели второй тестовый запуск, по маршруту от Драмтеатра до Бархатовой, и… снова сэкономили всего 7 минут.
«Это не тот результат, на который мы заточены», — подчеркнул Вадим Кормилец.
Однако Сахань с такой позицией не согласился. Он рассказал, что предлагал более масштабные изменения: запустить маршруты в объезд пробок. Такие автобусы будут подбирать пассажиров в ключевых точках, а затем уходить на дублирующие и менее нагруженные магистрали.
«В советское время был прекрасный маршрут “Советский исполком — Вокзал”. Он шёл до Городка Водников, затем по 7-й Северная и Орджониктдзе по Ленина и дальше На иртышскую набережную напрямую к вокзалу», — привёл пример депутат.
Запуск таких маршрутов, по мнению Кормильца, возможен. Мэрия проработает этот вопрос до июня. Однако стоит приготовиться к тому, что проезд на экспрессах будет дороже, чем по обычным маршрутам — так было и в СССР.
Глава комитета Юрий Арчибасов предложил к идее ещё одну поправку: запускать полуэкспрессы на весь день, а тогда, когда в них возникает нужда. Утром — с окраин в центр, вечером — обратно. В таком случае, по мнению депутата, они будут наиболее эффективны.