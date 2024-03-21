У петербургских учителей выросли зарплаты: сколько теперь получают педагоги

Он отметил, что в 2021 году минимальная зарплата учителя начальных классов составляла 60,5 тыс. рублей. В 2023 году речь шла уже о 70,5 тыс. рублей. Учителя предметники получают больше, уточняет издание «Мойка 78». В 2021 году — 63,2 тыс. рублей, а в 2023 году — почти 80 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты получали учителя начальных классов в Пушкинском районе.