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У петербургских учителей выросли зарплаты: сколько теперь получают педагоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта, ФедералПресс. В Северной столице выросла средняя зарплата учителей. Аналитики выяснили, что средняя зарплата педагогов в государственных школах города выросла на 25% за два года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Очень рад, что доходы педагогов, обучающих наших детей, растут», — прокомментировал ситуацию депутат заксобрания Северной столицы Андрей Рябоконь.

Он отметил, что в 2021 году минимальная зарплата учителя начальных классов составляла 60,5 тыс. рублей. В 2023 году речь шла уже о 70,5 тыс. рублей. Учителя предметники получают больше, уточняет издание «Мойка 78». В 2021 году — 63,2 тыс. рублей, а в 2023 году — почти 80 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты получали учителя начальных классов в Пушкинском районе.

Напомним, что в Петербурге столкнулись с острой нехваткой участковых.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Северная столица обогнала другие регионы РФ по росту спроса на курьеров.