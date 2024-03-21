В Волгоградской области будут работать две новые управляющие компании

Отметим, что на сегодняшний день в нашем регионе выдано 219 действующих лицензий, а фактически домами управляют 170 УК. В ходе выездного совещания накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал подход к работе управляющих компаний, не имеющих ни высококвалифицированных ремонтных бригад, ни нужного оборудования и техники для обслуживания жилья. Глава региона потребовал навести порядок, чтобы эти организации перестали быть слабым звеном в коммунальной системе.