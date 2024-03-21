Все ИП обязаны пройти перерегистрацию в Беларуси до конца 2025 года

В частности, внесенный в Палату представителей Совмином законопроект и принятый в первом чтении 31 мая 2023-го, а во втором чтении — 21 марта 2024-го законопроект закрепил новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности в Беларуси. Кроме того, документ определил новую структуру бизнеса из двух категорий: юрлица и физлица. В число юрлиц будут выделять коммерческие организации: малые (с количеством работников до 100 человек), средние (до 250 человек) и крупные (более 250 человек) коммерческие организации. А второй категорией, как говорилось выше, будут физлица, имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью, как ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, ИП и лица, самостоятельно ведущие профессиональную деятельность.