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Подольский: в Гурьевске началось строительство новой школы на 1500 мест

Разрешение на строительство было выдано в феврале 2024 года.

Источник: Новый Калининград

В Гурьевске на ул. Лазурной началось строительство новой школы на 1500 мест. Власти рассчитывают, что в перспективе она сможет принимать больше учащихся. Об этом сообщил глава администрации Гурьевского округа Сергей Подольский на заседании Законодательного собрания в четверг.

«Школа строится по концессии и мы надеемся, что в ближайшие год-полтора мы её закончим», — сказал Подольский. В представленных местным главой администрации презентационных материалах значилось, что стоимость строительства школы составит 3,432 млрд рублей.

Подольский также рассказал, что продолжается строительство по концессии школы в пос. Малое Луговое на 1100 мест, кроме того, в настоящее время проходит государственную экспертизу проект нового корпусы «Школы будущего» в пос. Большое Исаково. По его словам, положительное заключение на проект строительства этого учреждения власти Гурьевска рассчитывают получить в апреле. «И уже пойдем в правительство Калининградской области, в Правительство Российской Федерации за получением средств на ее строительство», — сказал Подольский.

Напомним, проект четырехэтажной школы площадью 25,8 тыс. кв. метров на улице Лазурной в Гурьевске прошел государственную экспертизу в январе. В начале февраля региональные власти выдали зарегистрированному в Гурьевске ООО «Проекты развития 6» разрешение на ее строительство.

Как писали в 2022 году «Ведомости», площадь земельного участка под школу — почти 29 тыс. кв.м. На пришкольной территории планируется создать футбольное поле, беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, волейбольную и баскетбольную площадку и пр.

строительство