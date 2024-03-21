Подольский: в Гурьевске началось строительство новой школы на 1500 мест

Подольский также рассказал, что продолжается строительство по концессии школы в пос. Малое Луговое на 1100 мест, кроме того, в настоящее время проходит государственную экспертизу проект нового корпусы «Школы будущего» в пос. Большое Исаково. По его словам, положительное заключение на проект строительства этого учреждения власти Гурьевска рассчитывают получить в апреле. «И уже пойдем в правительство Калининградской области, в Правительство Российской Федерации за получением средств на ее строительство», — сказал Подольский.