В Казани средняя зарплата оказалась ниже ежемесячного ипотечного платежа. По этому показателю город занял четвертое место в России, сообщает «Циан. Аналитика».
Жителям столицы Татарстана при среднем размере заработной платы не хватает 15,6 тысячи рублей для погашения ежемесячного платежа. Самая большая разница между этими показателями зафиксирована в Москве. Там платеж по ипотеке на 27,3 тысячи рублей выше зарплаты, а в Санкт-Петербурге — на 15,9 тысячи.
Тройку лидеров замкнул Нижний Новгород. В этом городе жители зарабатывают на 3,2 тысячи рублей меньше, чем размер ипотеки. Как отметили исследователи, для комфортного обслуживания ежемесячного платежа покупатель должен получать доход выше среднего по городу.
Напомним, в Татарстане объем выданных ипотечных кредитов сократился на 63%.