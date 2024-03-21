В Казани средняя зарплата оказалась ниже ежемесячного ипотечного платежа

Жителям столицы Татарстана при среднем размере заработной платы не хватает 15,6 тысячи рублей для погашения ежемесячного платежа. Самая большая разница между этими показателями зафиксирована в Москве. Там платеж по ипотеке на 27,3 тысячи рублей выше зарплаты, а в Санкт-Петербурге — на 15,9 тысячи.