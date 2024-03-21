На Кубани с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

«Социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Такую пенсию назначают людям, у которых нет возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию», — напомнили в публикации.



Социальную пенсию гражданам предоставляют по старости, инвалидности, либо по случаю потери кормильца. Индексация пройдет автоматически, гражданам не нужно будет обращаться в Фонд.



Размер индексации рассчитывается в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год. Индексацию проводят один раз в год.



Вячеслав Рыжков.