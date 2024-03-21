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На Кубани с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

С 1 апреля социальные пенсии в Краснодарском крае проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального отделения Социального фонда России.

Источник: Reuters

«Социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Такую пенсию назначают людям, у которых нет возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию», — напомнили в публикации.

Социальную пенсию гражданам предоставляют по старости, инвалидности, либо по случаю потери кормильца. Индексация пройдет автоматически, гражданам не нужно будет обращаться в Фонд.

Размер индексации рассчитывается в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год. Индексацию проводят один раз в год.

Вячеслав Рыжков.