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«Газпром»: поставки газа в Узбекистан зимой превысили контрактные обязательства

Минувшей зимой «Газпром» поставил в Узбекистан газ в объёмах, превышающих контрактные обязательства, сообщила компания.

Источник: Reuters

Первые поставки начались в октябре 2023 года, они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.

«Этой зимой “Газпром” обеспечил поставки газа в республику в объёмах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута», — сообщает компания.

В конце декабря прошлого года «Газпром» нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объёма.

Газпром