«Газпром»: поставки газа в Узбекистан зимой превысили контрактные обязательства

Первые поставки начались в октябре 2023 года, они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.
«Этой зимой “Газпром” обеспечил поставки газа в республику в объёмах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута», — сообщает компания.
В конце декабря прошлого года «Газпром» нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объёма.