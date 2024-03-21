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Цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси

МАРТ поднял цену на сжиженный газ в баллонах для населения.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси скорректирована стоимость сжиженного газа, реализуемого населению в баллонах, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Так, цена на сжиженный газ в баллонах для населения в Беларуси скорректирована соответствующим постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 17 от 14 марта 2024-го).

Стоимость газа в баллонах подорожает до 1 рубля 54 копеек за 1 килограмм газа. На данный момент баллоны объемом 1 литр (0,4 килограмма), 5 литров (2 килограмма), 12 литров (5 килограммов), 27 литров (11,4 килограмма) заправляют по цене 1 рубль 48 копеек за килограмм.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.