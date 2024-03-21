Литва не объяснила приостановку приема фур из Калининградской области

Калининградские власти объяснили ситуацию масштабным сбоем информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. О возобновлении приема грузовиков из Калининграда позднее сообщила пресс-служба калининградской таможни, отметив, что за полтора часа оформление прошли шесть фур.