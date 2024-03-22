Залежи алмазов в Красноярском крае никто не захотел покупать

Об этом сообщили в ТАСС.
Цена права геологоразведки и добычи алмазов на 14,45 миллиарда карат должна была составить 44,86 миллиарда рублей.
Выставленный на продажу объект — части Попигайского месторождения, который находится в метеоритном кратере диаметром 100 километров. Он образовался 36 миллионов лет назад.
По данным ТАСС, первые особо твердые «алмазы» — импактиты были обнаружены советскими учеными еще в 70-х годах прошлого века.
Ранее в Норильске нашли уникальный минерал, прилетевший из космоса. Речь идет о кронштедтите.