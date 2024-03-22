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Залежи алмазов в Красноярском крае никто не захотел покупать

Торги по продаже месторождения алмазов Встречное на Таймыре не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в ТАСС.

Цена права геологоразведки и добычи алмазов на 14,45 миллиарда карат должна была составить 44,86 миллиарда рублей.

Выставленный на продажу объект — части Попигайского месторождения, который находится в метеоритном кратере диаметром 100 километров. Он образовался 36 миллионов лет назад.

По данным ТАСС, первые особо твердые «алмазы» — импактиты были обнаружены советскими учеными еще в 70-х годах прошлого века.

Ранее в Норильске нашли уникальный минерал, прилетевший из космоса. Речь идет о кронштедтите.