Базовая арендная величина вырастет в Беларуси с 1 апреля

В Беларуси увеличивается размер базовой арендной величины с 1апреля 2024-го. Это определяет постановление Совмина (№ 200 от 21 марта 2024-го), информирует Национальный правовой интернет-портал.
Так, уже с 1 апреля в Беларуси базовая арендная величина вырастет до 17,76 белорусского рубля. На данный момент ее размер составляет 16,9 белрубля.
Напомним, на основании базовой арендной величины в Беларуси определяют размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимости в госсобственности и собственности хозяйственных обществ.
Размер базовой арендной величины устанавливают, учитывания изменения потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему, ее применяют с 1 апреля года.