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Базовая арендная величина вырастет в Беларуси с 1 апреля

Совмин поднял базовую арендную величину с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси увеличивается размер базовой арендной величины с 1апреля 2024-го. Это определяет постановление Совмина (№ 200 от 21 марта 2024-го), информирует Национальный правовой интернет-портал.

Так, уже с 1 апреля в Беларуси базовая арендная величина вырастет до 17,76 белорусского рубля. На данный момент ее размер составляет 16,9 белрубля.

Напомним, на основании базовой арендной величины в Беларуси определяют размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимости в госсобственности и собственности хозяйственных обществ.

Размер базовой арендной величины устанавливают, учитывания изменения потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему, ее применяют с 1 апреля года.