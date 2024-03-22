Строительство моста через Обь в Новосибирске идет круглосуточно

«Строители выполнили комплекс дноуглубительных работ, завершается разбор песчаной насыпи у правого берега. Она использовалась как технологическая площадка на время возведения опор русловой части моста и временных конструкций вантового пролета. На сегодняшний день все работы здесь завершены, участок освобождают для прохода воды», — сообщили 21 марта в группе «ВИС».