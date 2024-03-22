Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 22 марта 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 22 марта, пятницу.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 марта, пятницу, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2358 рубля, 1 евро — 3,5314 BYN, 100 российских рублей — 3,5053 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 21 марта, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,2441 рубля, 1 евро — 3,5164 BYN, 100 российских рублей — 3,5018 белорусского рубля. Так, курс евро и курс российского рубля повысились, а курс доллара снизился.