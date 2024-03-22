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Руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере $880 млн

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности о выделении Украине очередного транша в размере $880 млн по линии механизма расширенного кредитования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой МВФ.

Источник: Reuters

Как следует из документа, руководство МВФ завершило рассмотрение достигнутых ранее между организацией и украинским руководством рабочих договоренностей. Это позволит «немедленно выделить $880 млн, которые будут направлены на бюджетную поддержку» Украины, отмечается в тексте.

Договоренность о выделении Украине очередного транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что на Украине наблюдается «положительная динамика уверенного роста» экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на 2024 год остается «крайне неопределенным».

Предыдущий транш в размере $900 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. Фонд ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года.

МВФ