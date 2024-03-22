К продаже готовится крупнейшее в мире судно рыболовного флота «Владивосток 2000»

Росимущество готовит продажу обращенного в собственность РФ рыболовного судна-рефрижератора «Владивосток 2000» (порт приписки — Находка), построенного в японской Йокогаме в 1980 году. В последнее время судно принадлежало компании Pacific Marine Trawlers Ltd, но эксплуатировалось «Дальморепродуктом», сообщает ИА PrimaMedia.
Интересно, что первоначально «Владивосток 2000» строился как нефтяной танкер, но в 2009 году был перестроен в производственный рефрижератор. Назначение судна — прием улова от добывающих судов и переработка рыбы в мороженую продукцию. На данный момент «Владивосток 2000» является крупнейшим в мире рыбным заводом и способен переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки.
В настоящее время Росимущество проводит оценку рыночной стоимости судна-гиганта.
Длина судна составляет 228,6 метров, ширина — 32,2 метров, высота 19 метров, дедвейт 36 484 тонн. Мощность главных двигателей — 10 920 кВт, скорость — 15 узлов.