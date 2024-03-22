К продаже готовится крупнейшее в мире судно рыболовного флота «Владивосток 2000»

Интересно, что первоначально «Владивосток 2000» строился как нефтяной танкер, но в 2009 году был перестроен в производственный рефрижератор. Назначение судна — прием улова от добывающих судов и переработка рыбы в мороженую продукцию. На данный момент «Владивосток 2000» является крупнейшим в мире рыбным заводом и способен переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки.