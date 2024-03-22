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К продаже готовится крупнейшее в мире судно рыболовного флота «Владивосток 2000»

Судно, ранее работавшее на «Дальморепродукт», пришвартовано в порту Владивосток.

Источник: Росимущество

Росимущество готовит продажу обращенного в собственность РФ рыболовного судна-рефрижератора «Владивосток 2000» (порт приписки — Находка), построенного в японской Йокогаме в 1980 году. В последнее время судно принадлежало компании Pacific Marine Trawlers Ltd, но эксплуатировалось «Дальморепродуктом», сообщает ИА PrimaMedia.

Интересно, что первоначально «Владивосток 2000» строился как нефтяной танкер, но в 2009 году был перестроен в производственный рефрижератор. Назначение судна — прием улова от добывающих судов и переработка рыбы в мороженую продукцию. На данный момент «Владивосток 2000» является крупнейшим в мире рыбным заводом и способен переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки.

В настоящее время Росимущество проводит оценку рыночной стоимости судна-гиганта.

Длина судна составляет 228,6 метров, ширина — 32,2 метров, высота 19 метров, дедвейт 36 484 тонн. Мощность главных двигателей — 10 920 кВт, скорость — 15 узлов.

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