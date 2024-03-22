Газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» соединит перемычка в 830 км

«Газпром» начал соединение действующих магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Для этого госкомпания начала строительство участка Белогорск — Хабаровск «Восточной системы газоснабжения». Протяженность соединительного трубопровода составит 830 километров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект связывания двух крупнейших магистралей предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Дальнем Востоке и Восточной Сибири и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Общая система должна обеспечить дополнительную надежность и гибкость поставок газа российским потребителям, а также откроет новые возможности для развития газификации регионов Восточной России.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что соединение «Силы Сибири» и газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с единой системой газоснабжения страны хотят провести в кратчайшие сроки. «Газпром» вместе с Минэнерго работают и над вопросом ускорения строительства газопровода-перемычки между этими магистралями.
Предварительно строительство новой газовой артерии завершится в 2029 году.