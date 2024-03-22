Газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» соединит перемычка в 830 км

Проект связывания двух крупнейших магистралей предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Дальнем Востоке и Восточной Сибири и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны. Общая система должна обеспечить дополнительную надежность и гибкость поставок газа российским потребителям, а также откроет новые возможности для развития газификации регионов Восточной России.