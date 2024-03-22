Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000

Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме “Азовстали”. Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — сказал Леонков.
Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением».
Кроме того, если на трехтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков.
«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», — подчеркнул он.
Металлургический комбинат «Азовсталь» стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка «Азов»*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из «Азова»* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.