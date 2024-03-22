Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000

Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением».