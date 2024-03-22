В СК «Ареал» объяснили стройку в центре города, которую запретил следком

Между тем, сегодня прокуратура края сообщила, что будет вести работу по возвращению в муниципальную собственность земельных участков и объектов недвижимости в районе Почтового переулка. Ситуация с участком вызывает вопросы еще с ноября 1990 года. Он несколько раз переходил от собственника к собственнику.