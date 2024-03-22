В СК «Ареал» объяснили стройку в центре города, которую запретил следком

В строительной компании «СЗ “Ареал-Проект 3” дали комментарий по ситуации с прекращением работ на земельном участке по адресу Почтовый переулок, 9А. Компания “Ареал” со свой стороны заявляет, что участок приобретен законно, готово сотрудничать с правоохранительными органами и надеется продолжить возведение элитного жилого комплекса LaPlace.
Напомним, что накануне следственный комитет заявил о незаконности точечной застройки на участке рядом с Театром Горького.
«Группа компаний “Ареал” сотрудничает со следствием, предоставляет всю необходимую информацию, чтобы помочь как можно быстрее установить истину», — официально сообщили в компании «Ареал».
«Была проведена доскональная проверка всех правоустанавливающих документов, в результате которой мы получили подтверждение правомерности его приобретения предыдущим владельцем — он получил участок в собственность законным путём, что подтверждено соответствующим решением Арбитражного суда Приморского края», — добавили представители застройщика.
В 2022 году проект строительства ЖК LaPlace прошёл процедуру согласования Градостроительным советом города Владивостока. Разрешение на строительство было получено в декабре прошлого года.
«Всё это время в течение 8 лет открытой хозяйственной деятельности законность приобретения земельного участка предыдущим владельцем никем не ставилась под сомнение», — заявили в ГК «Ареал».
Между тем, сегодня прокуратура края сообщила, что будет вести работу по возвращению в муниципальную собственность земельных участков и объектов недвижимости в районе Почтового переулка. Ситуация с участком вызывает вопросы еще с ноября 1990 года. Он несколько раз переходил от собственника к собственнику.
«При этом обязанность по размещению в здании образовательного учреждения и его использованию по целевому назначению не исполнена», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сейчас, до окончания разбирательств, суд запретил совершение сделок и осуществление любой хозяйственной деятельности на участке.